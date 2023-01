D’origine béninoise, Rui Hachimura rejoint les Lakers Los Angeles

Rui Hachimura, le Japonais d’origine béninoise a signé chez les Lakers Los Angeles en provenance de Washington Wizards.

Très souvent utilisé comme joueur de banc chez les Wizards, Rui Hachimura va désormais évoluer aux côtés des grandes stars de la NBA que sont LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis.

Le jeune allier de 24 ans devrait apporter du sang frais et aider la franchise à remonter vite au classement de la conférence ouest pour une qualification aux play-offs.

Pour son premier match avec les Lakers, Hachimura a planqué 12 points 6 rebonds en 22 minutes. Une performance qui témoigne de sa grande fierté sous ses nouvelles couleurs. « Les Lakers sont l’une des plus grandes organisations. Je suis si heureux de faire partie de cette famille, et je suis si heureux d’être de retour à Los Angeles. C’est tellement drôle que quand j’étais à l’université, je venais ici pour des jeux universitaires et tout ça. Et je plaisantais sur le fait que ça allait être ma maison. Donc c’est super que ça se passe vraiment en ce moment. », s’est réjoui Hachimura.

Chez les Lakers, Hachimura, le Japonais d’origine béninoise, porte le numéro 28.

Josué SOSSOU

