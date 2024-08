Coup d’envoi ce lundi du Championnat national de tennis

Le Championnat national de tennis édition 2024, démarre ce lundi 26 août. La compétition se déroulera simultanément dans les villes de Cotonou et de Porto-Novo avec plus de 200 joueurs.

C’est parti pour 6 jours de compétition. Ils sont plus de 200 joueurs des catégories : 10, 12, 14, 16, 18 ans et moins, et les seniors (Filles et Garçons), qui prennent part à la compétition qui finit le 31 Août prochain.

Le Championnat national de tennis 2024 est l’un des grands rendez-vous du calendrier d’activités de la FBT.

Pour l’édition de cette année, plusieurs catégories sont en lice notamment, les 10, 12, 14, 16, 18 ans et moins, ainsi que les seniors filles et garçons. Ce tournoi va se dérouler jusqu’au 31 août, selon le comité d’organisation. Il mettra en compétition les meilleurs talents du pays, qui se sont illustrés lors des championnats départementaux du 15 au 18 août 2024, au niveau des différentes ligues départementales.

Il s’agit d’un tournoi qui offre l’opportunité aux jeunes talents de se mesurer aux joueurs, déjà confirmés pour jauger leurs niveaux réels. Il est également une vitrine pour la promotion du tennis au Bénin. Et, permet à la Fédération Béninoise de Tennis de repérer les talents en miniature et de jauger le niveau de progression des joueurs afin de renforcer la compétitivité du tennis au Bénin.

Par ailleurs, au-delà des trophées et distinctions, les performances des participants à ce championnat national seront prises en compte dans le cadre des sélections des joueurs pour les compétitions internationales auxquelles le Bénin prendra part. au regard du niveau affiché par les joueurs lors des championnats départementaux, le championnat national de tennis 2024 promet d’être une compétition très disputée. Les passionnés de tennis et les supporters sont invités à suivre les matchs et à encourager les futurs champions du tennis béninois.

26 août 2024 par