Cotonou pourrait accueillir Etalons et Eperviers

Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, les Etalons du Burkina Faso et les Eperviers du Togo pourraient bientôt se croiser au stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou. Le Stade du 4 Août de Ouagadougou qui devrait accueillir la rencontre reste sous suspension conjointe de la Confédération Africaine de Football et de la FIFA.

« Ça fait mal au cœur à tous les Burkinabè de voir que les Étalons ne jouent pas dans le stade. Je m’excuse du fond du cœur auprès des supporters des Etalons de voir que les Étalons ne pourront pas jouer au stade du 4-août. Je ferai tout ce que je pourrai pour que les choses changent », a déclaré Boubakar Savadogo, après une visite effectuée ce mardi 17 janvier 2023, sur ledit chantier.

Face à ce dilemme, seul le stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou semble être le mieux adapté pour accueillir burkinabè et togolais. D’ailleurs plusieurs matchs des compétitions de la Confédération africaine de Football (CAF) y ont été déjà joué et le Bénin demeure le pays le plus proche, à la fois du Burkina Faso et du Togo.

La Confédération africaine de football a classé le stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou sur la liste des stades homologués sur le continent en Septembre 2021.

Josué SOSSOU

17 janvier 2023 par