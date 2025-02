Cotonou accueille les Journées annuelles du Club des dirigeants des banques et établissements de crédit

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille depuis ce jeudi 13 février 2025, les Journées annuelles du Club des dirigeants des banques et établissements de crédit d’Afrique. Les assises organisées sous le parrainage du Fonds africain de Garantie et de Coopération économique (FAGACE), ont été ouvertes par le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio TCHANE.

« Naviguer vers l’avenir : transformation digitale, résilience et durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035 », c’est autour de ce thème que se déroulent les Journées annuelles du Club des dirigeants des banques et établissements de crédit d’Afrique, ouvertes à Cotonou ce jeudi 13 février 2025. Cette rencontre d’importance pour le secteur financier africain, organisée en collaboration avec le FAGACE, se positionne comme une plateforme unique pour partager les meilleures pratiques en matière d’innovation technologique ; identifier des solutions concrètes pour renforcer la résilience financière et définir une vision commune pour un secteur bancaire inclusif et durable.

Le directeur général du FAGACE, Ngueto Tiraïna YAMBAYE a exprimé à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, le vœu que des délibérations fructueuses couronnent les travaux prévus pour durer 03 jours.

Sur le continent africain, environ 50% de la population continentale demeure non bancarisé. Un constat qui appelle d’après lui, à une responsabilité collective, notamment celle d’accélérer l’inclusion financière tout en répondant aux attentes croissantes des marchés.

Avant de procéder au lancement des travaux, le ministre d’Etat a relevé l’importance du thème, et l’opportunité d’une synergie des acteurs pour de meilleures performances.

Depuis sa création en 1977, le FAGACE s’est donné comme mission, de contribuer au développement économique et social de ses Etats membres en facilitant l’accès au financement.

