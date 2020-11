Cotonou abrite une réunion du Parlement de la CEDEAO

L’hôtel Golden Tulip de Cotonou accueille du 02 au 07 novembre 2020, la réunion statutaire du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Les travaux de cette rencontre se déroulent autour du thème : « Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC) : possibilité de réalisation dans un contexte de menaces transfrontalières (terrorisme et insécurité, pandémie et protectionnisme). Initialement prévue à Abuja, la réunion a été délocalisée à Cotonou en raison des tensions socio-politiques au Nigeria.

« Je crois que notre Parlement est en train de faire son chemin à travers les reconnaissances à l’extérieur. De plus en plus, il suscite la considération des autres. C’est pour cette raison que le Parlement de la CEDEAO a délocalisé une de ses rencontres à Cotonou. Cela me rassure et m’amène à dire que nous devons maintenir le cap », a déclaré Mme Mariama Talata Zimé, 1ère vice-présidente de l’Assemblée nationale du Bénin.

Selon l’honorable Sèdami Médégan Fagla, présidente du Comité d’organisation de la réunion de la CEDEAO, il s’agit de débattre entre autres de la Zone de libre-échange économique de la CEDEAO (Zlec/CEDEAO). L’objectif, poursuit-elle est « de voir comment cette Zone peut nous permettre de dépasser tout ce que nous observons aujourd’hui comme insécurité au niveau de nos frontières, les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur les économies des pays membres de la CEDEAO ».

« L’autre objectif est de mettre une lumière sur le Bénin, les nombreuses possibilités économiques et commerciales qu’offre notre pays. Nous sommes dans le mois de la consommation locale chez nous. Cette rencontre nous permettra donc de montrer à nos hôtes notre savoir-faire et comment le Bénin peut se positionner dans la Zlec/CEDEAO », a ajouté Sèdami Médégan Fagla.

Pour le président du Parlement de la CEDEAO, Sidie Mohammed Tunis à Cotonou depuis samedi 31 octobre dernier, les résolutions et recommandations issues des échanges permettront de renforcer le rôle du Parlement de la CEDEAO dans l’espace communautaire ».

A.A.A

3 novembre 2020 par