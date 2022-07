Coton FC reçoit le trophée de champion du Bénin ce vendredi

Coton FC, champion de la league professionnelle de la saison sportive 2021-2022 sera honoré ce vendredi 1er juillet 2022. Ce sera au cours d’une cérémonie organisée par le Comité exécutif de la Fédération béninoise de football (Comex/Fbf) au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou.





Les meilleures équipes de football de la saison 2021-2022 reçoivent leurs prix, ce vendredi 1er juillet 2022, au stade de l’Amitié GMK de Cotonou.

Coton FC, champion de la saison et son dauphin, Buffles FC recevront leurs trophées en tant que meilleures équipes de la Ligue pro (Championnat de football D1).

Banigansé FC, équipe championne de la ligue 3 va recevoir également son prix. Les meilleurs buteurs, gardien de but et autres seront distinguées au cours de la cérémonie placée sous le parrainage du ministre des sports Oswald Homéky. Plusieurs personnalités et acteurs du football sont annoncées à la cérémonie de remise de prix.Coton FC est dirigé par Lionel Talon.

F. A. A.

1er juillet 2022 par