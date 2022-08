Coton FC affronte Asec Mimosas à la Ligue des champions CAF

Le tirage au sort pour le tour préliminaire en Ligue des champions CAF a été effectué ce mardi 09 août 2022 au Caire (Egypte).

Asec Mimosas d’Abidjan (Côte d’ivoire). C’est l’adversaire de Coton FC, équipe championne du Bénin au tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Il a été procédé au tirage au sort des équipes qui s’opposeront dans le cadre de cette compétition des clubs champions d’Afrique ce mardi 09 août 2022 au Caire (Egypte).

Coton FC du Bénin accueillera au match-aller Asec Mimosas de la Côte d’Ivoire du 09 au 11 septembre 2022.

Les champions du Bénin se déplaceront ensuite en Côte d’Ivoire du 16 au 18 septembre 2022 pour la manche retour.

Le gagnant affrontera le vainqueur du match Hawks qui mettra aux prises la formation gambienne du Hawks et Horoya AC de la Guinée.

Coton FC est à sa première participation à la Ligue des champions CAF.

L’Asec Mimosas d’Abidjan a remporté la compétition en 1998.

Engagés dans la coupe Caf au même titre que Coton FC, Les Buffles du Borgou et vice-champions du Bénin seront face au Fc Kallon de la Sierra Léone.

La Ligue des champions de la CAF anciennement appelée Coupe des clubs champions africains (de sa création en 1964 jusqu’en 1996) est une compétition annuelle de football organisée par la Confédération Africaine de Football (CAF) et opposant les meilleurs clubs africains. Elle est la plus prestigieuse des coupes africaines de clubs.

Le vainqueur de la compétition est automatiquement qualifié pour l’édition suivante. Il est qualifié également pour la Supercoupe de la CAF ainsi que la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

