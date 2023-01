Côte d’Ivoire et Sénégal qualifiés

Après le Groupe A, c’est au tour de la Poule B de livrer son verdict ce dimanche 22 janvier 2023.

Ce sont le Sénégal et la Côte d’Ivoire qui sourient et accèdent aux quarts de finale du CHAN 2023 en Algérie et l’Ouganda et la RD Congo qui pleurent et rentrent chez eux au terme de la troisième journée dans le groupe B.

Dans le premier choc du soir, le Sénégal n’a fait qu’une bouchée de la RDC (3-0) à Annaba. Pour la première fois, la RDC, vainqueur de l’épreuve à deux reprises, se fait éliminer dès la phase de groupes et confirme son déclin. De son côté, le Sénégal termine en tête et défiera le 1er du groupe D en quart de finale.

Dans l’autre match, la Côte d’Ivoire a rapidement annoncé la couleur contre l’Ouganda (3-1). Et donc, la Côte d’Ivoire devance l’Ouganda au bilan des confrontations directes et défiera l’Algérie, pays-hôte de la compétition en quarts de finale !

