Corsair lance ses offres de rentrée pour répondre à toutes les envies d’évasion

Comme chaque année à l’approche de la rentrée, Corsair lance les Corsair Days, permettant à tous les voyageurs avides de nouveaux paysages, ou de retrouvailles en famille, de planifier leur prochain voyage. Disponibles dès le 22 août jusqu’au 9 septembre 2024, de nombreux tarifs très attractifs sont proposés sur l’ensemble du réseau Corsair : au départ de Cotonou, direction Paris à partir de 421 460 CFA TTC A/R.

Ces tarifs promotionnels s’appliquent sur des périodes de transport allant du 1er septembre 2024 jusqu’au 30 juin 2025. Ces offres sont disponibles dans tous les points de vente de Corsair et en agences de voyages, ainsi que sur le site web flycorsair.com. Toutes les modalités sont à retrouver sur le site de Corsair.

Grâce au partenariat de Corsair avec la SNCF, les clients au départ de Cotonou peuvent poursuivre leur voyage vers 19 villes françaises. Cette offre Train + Air comprend trois services TGV + avion + navette. Elle permet d’effectuer un unique achat pour l’ensemble de son voyage comprenant un vol Corsair, un service de navette depuis l’aéroport, et un trajet en TGV. Il devient alors plus simple et plus pratique de voyager : un seul interlocuteur, une seule réservation, un seul billet et une seule tarification.

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

