Comment le succès de ces femmes dope l’économie

La dernière étape du Eras Tour de Taylor Swift aura lieu à Vancouver à la fin de l’année, mais Royce Chwin a déjà commencé à se préparer. Directeur de l’association touristique Destination Vancouver, il s’attend à une grande affluence lors du concert et s’intéresse donc de très près aux retombées économiques des concerts de Swift dans des villes de taille semblable à la sienne, telles que Denver et Seattle.

En juillet 2023, les deux représentations de la chanteuse américaine à Denver ont ajouté environ 140 millions de dollars au PIB de l’État du Colorado. Et à Seattle, ses deux représentations ont permis aux hôtels et aux restaurants de la ville de battre un record, avec 7,4 millions de dollars de recettes générées en un seul jour.

Taylor Swift a choisi de clôturer sa tournée internationale en décembre par trois concerts à Vancouver. « C’est vraiment une bonne nouvelle pour les fans et pour notre secteur du tourisme et de l’hospitalité, se réjouit Royce Chwin, d’autant plus qu’habituellement, le début de décembre est plutôt calme en grands événements ».

La ville canadienne été choisie après l’intervention du Premier ministre Justin Trudeau qui, comme d’autres dirigeants mondiaux , s’est lancé dans la promotion de son pays pour convaincre la tournée Swift d’y faire une étape. Un phénomène qui illustre le boom économique que peuvent entraîner ces femmes créatives — et leurs légions de fans.

As Swift tours a dozen European countries in 2024, cities anticipate major economic boosts. Stockholm’s Chamber of Commerce predicted Swift’s three May concerts in Sweden’s capital would generate $46 million for the city’s economy in hotels, meals, shopping and other revenues.

En Europe, la tournée de Swift doit faire escale dans une douzaine de pays en 2024. Les villes s’attendent à un pic économique. La chambre de commerce de Stockholm a prédit que les nuitées hôtelières, les repas, le shopping et d’autres activités associées aux trois concerts de Taylor Swift dans la capitale suédoise pourraient rapporter 46 millions de dollars à la ville.

En juin, les économistes ont estimé les retombées économiques des concerts de Swift au Royaume-Uni à un milliard de dollars.

Les recettes des tournées Eras Tour, de Taylor Swift, et Renaissance, de Beyoncé, ainsi que du film Barbie réalisé par Greta Gerwig en 2023, ont atteint des milliards de dollars à travers le monde et dopé au passage les rentrées des salles de spectacle, des hôtels, des restaurants et d’autres commerces.

– Au Royaume-Uni, le tournage de Barbie a ajouté près de 100 millions de dollars à l’économie .

– À Los Angeles, les six concerts donnés par Taylor Swift en août ont créé 3 300 emplois et 160 millions de recettes pour la ville .

– À Stockholm, le concert de Beyoncé de mai 2023 a tellement stimulé la demande des consommateurs que, selon un économiste, il aurait contribué à faire bondir l’inflation en Suède l’an dernier.

Aux États-Unis, où les femmes influencent entre 70 et 80 % des décisions de consommation, le Renaissance World Tour a ajouté 4,5 milliards de dollars à l’économie, selon Forbes. Le Eras Tour devrait atteindre un chiffre d’affaires de 5,7 milliards de dollars .

L’impact économique de ces concerts est encore plus évident dans les petites villes. À Santa Clara, une ville californienne de 127 000 habitants, les hôtels étaient complets pendant plusieurs semaines avant et après le concert de Taylor Swift. « Dès l’annonce du concert (…), le téléphone a sonné non-stop dans nos hôtels », témoigne Christine Lawson de l’organisation Discover Santa Clara, dans une interview à ABC News .

À Cincinnati, des commerces et des associations ont profité des deux concerts de Taylor Swift en juin et en juillet pour solliciter le soutien du public. Pig Works, une association qui organise des courses à pied, a ainsi monté des stands à l’extérieur du stade et déployé des tactiques bien ciblées pour séduire les « Swifties » avec, au programme, des tresses, du maquillage à paillettes et des bracelets d’amitié gratuits.

Iris Simpson Bush, l’ex-directrice de l’association de course à pied Pig Works dont le nom est inspiré de la place prépondérante des porcs dans l’histoire économique de Cincinnati, a déclaré à ShareAmerica qu’après les festivités ayant précédé le concert, l’association a vu bondir le nombre des inscriptions aux courses.

« En octobre dernier, on a enregistré l’un des plus forts taux de participation et c’était sûrement le bon karma en retour au soutien qu’on a fourni pour les festivités d’avant les concerts de juin et juillet », a-t-elle ajouté.

Source : https://share.america.gov/fr/comment-le-succes-de-ces-femmes-dope-leconomie/

12 juillet 2024 par ,