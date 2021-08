Comment devenir un expert de la roulette en ligne ?

Chez les amateurs de jeu d’argent, la roulette est un jeu très populaire. Si certains n’y jouent que pour le plaisir, d’autres par contre, s’attèlent à devenir de véritables pros afin d’engranger des sommes astronomiques.

Si vous appartenez à cette dernière catégorie, vous serez certainement très heureux d’apprendre qu’il existe bien des moyens pouvant vous permettre d’affiner vos connaissances, grimper les échelons et ainsi devenir un expert de la roulette.

Vous trouverez donc dans cet article, quelques outils hautement précieux grâce auxquels vous pourrez vous construire plus de connaissances sur la Reine des Casinos. La gloire est à portée de clic. Pourquoi vous en privez ?

Devenir un pro de la roulette en ligne : comment y parvenir ?

Grimper les échelons dans la roulette en ligne n’a rien d’impossible. Pour cela, il faudra acquérir de l’expérience en jouant au maximum à des jeux gratuits disponibles en ligne. Il faut savoir que ces jeux sont totalement identiques à ceux payants, à la seule différence qu’ici vous ne risquez pas de perdre votre argent en cas de défaite. Si vous voulez donc apprendre à jouer à la roulette, c’est l’un des meilleurs moyens pour y arriver.

La seconde astuce pour passer d’amateur à expert est de trouver des tutoriels et de les suivre. Internet est une source d’informations à portée de main, pourquoi ne pas en profiter ? Vous trouverez plusieurs cours gratuits en ligne grâce auxquels vous pourrez en apprendre plus et ainsi acquérir énormément d’expériences en un laps de temps très court.

Enfin pour finir, la toute dernière astuce est de savoir trouver le juste milieu entre votre vie sociale et le jeu. Si pour gagner de l’expérience, il convient de s’entraîner, il faut savoir également quand s’arrêter pour éviter les problèmes d’addiction. Il n’est pas rare de rencontrer des joueurs qui ont complètement gâché leur vie, car ils ne savaient pas quand s’arrêter.

Quels sont les différents profils de joueurs de roulette ?

Au jeu de la roulette, on dénombre plusieurs catégories de joueurs et ils ont tous autant qu’ils sont des comportements différents. Eh oui, aujourd’hui, tant au niveau des casinos en ligne que ceux terrestres, il existe une très grande diversité de joueurs et, bien évidemment, de styles.

Le joueur populaire

Sportifs de haut-niveau, stars du show-business ou encore célébrités du grand écran, nombreuses sont les personnes connues qui adorent s’adonner aux jeux de casinos en ligne et principalement à la roulette.

On peut prendre l’exemple de l’ancien footballer Vikash Dhorasso qui adorait y jouer. On a aussi vu Toni Parker et son ancien petit ami Tony Parker miser également quelques jetons à la roulette à Las Vegas.

Le joueur-parieur

Les mathématiciens et les intellectuels sont également attirés par la roulette en ligne. Ceux-ci ont un puissant esprit logique et ont une certaine facilité à calculer les rapports.

À la roulette, on se souvient bien évidemment de Michel Martin, un mathématicien qui maîtrisait le calcul des cotes, la probabilité ainsi que le dénombrement. En se servant de ces connaissances, ils s’octroyaient la plupart du temps une victoire certaine.

Le joueur arnaqueur

Il est totalement déconseillé de se comporter de la sorte, mais il faut savoir que l’histoire nous a offert de véritables escrocs. Et il faut dire que ces derniers excellaient en la matière. L’un des exemples les plus marquants des années 1800 est celui de Joseph Jagger. Il était célèbre pour ses malhonnêtetés et ses tromperies.

Le joueur observateur

Il s’agit de la dernière catégorie des joueurs que l’on rencontre le plus souvent à la roulette. Cette catégorie de joueurs à la capacité d’analyser la rotation de la roulette et d’anticiper le numéro qui sera tiré. L’un des plus populaires se nommait William Nelson Damborough. Ce dernier était capable de prédire la trajectoire que prendrait la bille, et ce, même lorsqu’elle est mouvement.

Les avantages de la roulette en ligne

La roulette classique est assez simple à jouer, vous le savez certainement, mais ce qu’il faut savoir, c’est que celle en ligne l’est encore plus. En effet, le joueur n’a plus besoin de s’informer de toutes les règles du jeu avant de jouer, puisque l’ordinateur se charge de tout. Par ailleurs, on a également la possibilité de prendre part à plusieurs parties en même temps sur le même casino ou sur plusieurs. De cette manière, les joueurs ayant le plus d’expérience peuvent maximiser leurs gains.

18 août 2021 par