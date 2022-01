Coca-Cola lance la plateforme JAMII

L’Africa Operating Unit (« AOU ») de Coca-Cola (www.Coca-ColaCompany.com) et ses partenaires embouteilleurs ont annoncé ce jeudi 13 janvier 2022, le lancement de JAMII, la nouvelle plateforme de développement durable dédiée à l’Afrique. La plateforme héberge les initiatives actuelles de Coca-Cola ainsi que ses initiatives futures en matière de développement durable. Grâce à cette plateforme exclusive, Coca-Cola espère attirer des partenaires partageant les mêmes points de vue pour favoriser l’accélération de l’impact de ses initiatives sur le terrain.

La nouvelle plateforme JAMII va s’appuyer sur les réalisations passées qu’elle développera dans trois domaines : la gestion de l’eau, l’autonomisation économique des femmes et des jeunes et la gestion des déchets. Ces réalisations seront mises en œuvre avec les partenaires d’embouteillage et les employés de Coca-Cola et plusieurs ONG partenaires.

« En tant que leaders du marché, nous sommes conscients de nos responsabilités, de notre devoir de faire avancer l’autonomisation des communautés et de protéger l’environnement au sein duquel nous opérons. Qu’il s’agisse de donner aux gens un accès à de l’eau potable, de créer des opportunités économiques pour ceux qui en ont un besoin urgent ou de réduire l’impact de nos activités sur l’environnement, nous nous engageons à faire la différence », déclare Bruno Pietracci, président de The Coca-Cola Company pour l’Afrique.

Patricia Obozuwa, vice-présidente Afrique des affaires publiques, de la communication et de la durabilité : « Nous avons choisi l’appellation JAMII, un mot swahili qui signifie communauté, société, peuple, parce qu’il représente ce que nous sommes en tant qu’Africains et qu’il correspond à nos valeurs en tant qu’organisation : notre résilience, notre engagement et notre esprit de communauté. Regrouper nos efforts de développement durable dans le cadre de cette plateforme va nous permettre de renforcer notre proposition de valeur et de tenir notre promesse de continuer à être un partenaire de confiance pour une croissance durable en Afrique. »

Dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, JAMII favorisera et stimulera les opportunités de création d’entreprise en améliorant l’accès à la formation professionnelle, aux réseaux, à la finance et aux marchés. À ce jour, plus de 2 millions de femmes à travers l’Afrique ont été autonomisées dans le cadre du Programme 5by20.

Dans le domaine de la gestion de l’eau, nous reconstituerons 100% de l’eau utilisée pour fabriquer nos produits moyennant une utilisation efficace de l’eau dans nos opérations ; nous soutiendrons la conservation des ressources hydriques naturelles et nous améliorerons l’accès à l’eau des communautés et leur adaptation au changement climatique. À ce jour, les efforts combinés de Coca-Cola Africa, de la Fondation Coca-Cola et de ses partenaires ont permis à plus de 6 millions de personnes d’avoir un accès durable à de l’eau potable grâce à l’Initiative Replenish Africa (RAIN).

En ce qui concerne la gestion des déchets, Coca-Cola Africa s’est engagée à œuvrer en faveur d’un monde sans déchets. La quasi-totalité des emballages de Coca-Cola sont déjà recyclables et la Société s’est fixée pour objectif de recycler l’équivalent de 100% de ses déchets d’emballages d’ici 2030.

« Coca-Cola Africa est déjà en train de former de nouveaux partenariats pour faciliter la mise en œuvre de projets JAMII qui favoriseront la réalisation de ces objectifs », a ajouté Mme Obozuwa.

En interne, JAMII incitera les employés de Coca-Cola à promouvoir ces objectifs au sein de leurs communautés. Les organisations caritatives désignées par les employés recevront des subventions et le bénévolat des employés sera encouragé. Par ailleurs, le Coca-Cola Employee Disaster Relief Fund soutiendra les employés confrontés à des difficultés financières à la suite d’une catastrophe naturelle.

13 janvier 2022 par