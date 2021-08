Cleary Gottlieb, conseille le Bénin dans ses obligations souveraines

Le Bénin a réussi en juillet dernier sa première émission d’obligations souveraines ODD pour un montant de 500 millions d’euros (328 milliards FCFA). Le cabinet d’avocats international Cleary Gottlieb a conseillé le Bénin dans le cadre de cette opération.

Le gouvernement béninois a mobilisé 328 milliards de FCFA pour le financement de projets à fort impact sur l’atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies. Il est le premier État africain à émettre des obligations liées aux ODD. Dans le cadre de cette émission inaugurale d’obligations, le Bénin a été conseillé par Clear Gottlieb, un cabinet d’avocats international. Il a été sollicité pour les questions de droit fiscal américain.

L’émission de 500 millions d’euros à 4,95 % arrivant à échéance en 2025 a été réalisée aux États-Unis conformément à la règle 144A et en dehors des États-Unis en vertu de la Regulation S. Elle s’est clôturée le 22 juillet 2021. Les obligations ont été admises aux négociations à la Bourse de Londres.

L’équipe Cleary était composée de Barthélemy Faye (Associé), John Brinitzer (Associé), Anton Nothias, Lauren Baker, Pap Diouf, Omeed Firoozgan et Alexia Duquesne. Jason Factor (Associé) et Samuel Kramer.

Cleary Gottlieb represented the #RepublicOfBenin in its €500 million inaugural SDG sovereign bond offering. Read more here : https://t.co/uHkteujwG0 #CapitalMarkets pic.twitter.com/wrJTLeateN

— Cleary Gottlieb (@ClearyGottlieb) July 29, 2021