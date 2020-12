Claudine Prudencio rend hommage à Soumaila Cissé un grand leader panafricain

Je viens d’apprendre avec amertume, le décès du leader politique malien,Soumaila Cissé, des suites du Coronavirus.

Je m’incline ici sur la mémoire d’un homme de grande vision et plein de détermination pour l’essor non seulement de son pays, mais aussi celui de toute l’Afrique.

J’ai eu le bonheur et une grosse passion de faire avec lui, l’expérience du parlement panafricain de 2015 à 2019.

J’ai vu un homme politique au leadership exceptionnel et surtout très structuré dans ses interventions et ses ambitions. Son parcours le démontre à suffisance.

Triste de le savoir parti de façon aussi brusque, alors que bien de boulevards se dressent devant lui pour concrétiser de grands rêves.

Paix éternelle à toi, grand citoyen Africain, combattant acharné, artisan de la non violence.

Prenons soins de nous face à cette maudite pandémie de la COVID-19.

Claudine Afiavi PRUDENCIO,

Ancien Ministre

25 décembre 2020 par