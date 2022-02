Circulation fermée au carrefour Erevan du vendredi au lundi

Dans le cadre des travaux de réaménagement sur le Boulevard de la Marina entre le giratoire d’Erevan et le carrefour de la Loterie Nationale du Bénin (LNB), la circulation sera fermée au niveau du giratoire Erevan dès ce vendredi 04 février à partir de 20 heures au lundi 07 février 2022 à 06 heures du matin. Dans un communiqué en date du 02 février, COLAS, l’entreprise en charge des travaux indique aux usagers de la route les déviations à emprunter.

Les usagers venant de la Route des Pêches pour le Port via le Boulevard de la Marina sont déviés depuis le rond-point Fidjrossè en direction carrefour Adjaha. Ceux venant du Port pour Fidjrossè sont amenés à prendre le carrefour Hôtel du Port ou Hôtel Novotel afin de rejoindre l’échangeur Houéyiho, carrefour Adjaha pour rejoindre Fidjrossè.

Les usagers allant à l’aérogare utiliseront le Boulevard Jean-Paul 2. Quant aux riverains du Bord de Mer, une voie (interdite aux poids lourds) leur sera aménagée entre la Nonciature Apostolique et l’Ambassade de Libye et l’arrière de la base travaux Colas en passant par la clôture du supermarché Erevan pour regagner la voie normale dans le sens de Fidjrossè.

Ce sont les déviations à emprunter dès vendredi 04 février à partir de 20 heures au lundi 07 février 2022 à 06 heures du matin pour la circulation sur le Boulevard de la Marina entre le giratoire d’Erevan et le carrefour de la LNB.

Des travaux de réaménagement sont prévus sur ledit axe routier. Selon le de COLAS, « tous les piétons sont invités à circuler sur les passages piétons dédiés à cet effet ».

M. M.

4 février 2022 par ,