Choiseul Africa Business Forum prévu pour les 24 et 25 novembre

Après une première édition en 2019, le Choiseul Africa Business Forum 2021 se déroulera les 24 et 25 novembre prochain à Nice sur un format hybride, en présentiel et en visio-conférence.

Plateforme consacrée au développement des opportunités d’affaires en Afrique et avec l’Afrique, le Choiseul Africa Business Forum réunira plus de 400 participants pour un partage d’expériences et un décryptage des tendances à l’œuvre dans le monde des affaires du continent. Plusieurs thématiques seront abordées à savoir : le financement des PME africaines, le défi africain de l’employabilité, les solutions pour les problématiques des systèmes de santé, la création d’une filière sport créatrice de valeur, l’invention de nouveaux modèles économique au regard des enjeux du développement durable.

Parmi les invités, des personnalités et experts de premier plan, dont Umaro Sissoco Embaló, Président de la République de Guinée-Bissau, Henri-Claude Oyima, Président-directeur général du Groupe BGFI Bank, Fatma Samoura, Secrétaire générale de FIFA Sénégal, ou encore Jules Ngankam, Président-directeur général adjoint de l’African Guarantee Fund.

Selon Pascal Lorot, Président de l’Institut Choiseul : « cette édition aura une saveur particulière après plusieurs mois de crise sanitaire.

Au-delà de la possibilité d’enfin se retrouver en présentiel, il est évident que nous avons souhaité mettre en avant des thématiques d’actualités et structurantes pour la relance des économies africaines avec des acteurs de premier plan de cette reprise ».

À propos de l’Institut Choiseul

L’Institut Choiseul est un think tank indépendant et non partisan dédié à l’analyse des questions stratégiques internationales et des grands enjeux économiques et sociétaux, ainsi qu’à l’identification de talents. En organisant des événements de prestige et des rencontres informelles entre les principaux dirigeants politiques, institutionnels ou économiques les plus influents d’Europe, de la zone méditerranéenne et d’Afrique, et en diffusant ses publications auprès des décideurs et des leaders d’opinion, l’Institut Choiseul contribue à fertiliser les débats sur les problématiques contemporaines.

25 septembre 2021 par