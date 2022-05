Cherté et mesures d’atténuation exposées à Dassa

Dans le cadre de la tournée gouvernementale d’explication sur les raisons de la cherté de la vie et les mesures prises pour contenir la crise, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui, la ministre de l’enseignement supérieur Eléonore Ladékan Yayi ont échangé avec les populations de la commune de Dassa.

La grande salle de la mairie de Dassa a servi de cadre dans la matinée de ce jeudi 12 mai 2022 à la séance d’explication des membres du gouvernement et les populations de Dassa sur la cherté des prix. La délégation gouvernementale est composée du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui, la ministre de l’enseignement supérieur Eléonore Ladékan Yayi accompagnée des députés Jean- Eude Okoundé, Valère Tchobo, Romaric Ogoualé, du maire de Dassa Nicaise Fagnon .

Le Covid-19, la guerre en Ukraine et l’insécurité sont les causes de la hausse mondiale des prix. Une situation face à laquelle « le Gouvernement du Bénin a déployé de nombreux efforts pour atténuer cette inflation. Plusieurs milliards ont été injectés pour éviter le pire. En plus des appuis directs, l’Etat a également apporté des appuis indirects notamment aux entreprises pour atténuer leurs peines », a indiqué Eléonore Ladékan Yayi, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Entre autres mesures prises par le gouvernement, une subvention de 5 milliards FCFA paf mois a été mise en place depuis deux ans pour non seulement maintenir le prix du gasoil mais pour le rendre disponible aux consommateurs, a précisé le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui.

