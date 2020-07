Le gouvernement a décidé ce mercredi 22 juillet 2020 en Conseil des ministres, de la cession des infrastructures de débarquement de produits halieutiques.

Ces infrastructures constituées de 2 bases obligatoires de contrôle et de 12 plateformes de transfert sont installées autour du lac Ahémé dans les communes de Kpomassè, de Comè et de Bopa. Elles représentent un important maillon du système amélioré de collecte des crevettes destinées à l’exportation répondant aux normes internationales, et indispensables pour la maîtrise de la sécurité sanitaire des produits de pêche au Bénin.

Mais depuis 2010 qu’elles ont été érigées, ces infrastructures n’ont jamais été mises en service, et ont plutôt été vandalisées, alors qu’elles peuvent contribuer au développement du sous-secteur pêche et aquaculture, et générer des emplois.

Face à une telle situation, le Conseil des ministres a décidé de les faire réhabiliter par des partenaires ayant manifesté un intérêt pour leur exploitation.

F. A. A.

22 juillet 2020 par