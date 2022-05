Ce que pense le gouvernement du classement RSF 2022

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji est revenu sur la position du Bénin classé au 121è rang dans le rapport 2022 de Reporters Sans Frontière (RSF) sur la liberté de la presse publié mardi 03 mai 2022. C’est ce mercredi 04 mai 2022 en marge du Conseil des ministres.

Le gouvernement s’est prononcé sur le rapport 2022 de Reporters Sans Frontière (RSF) sur la liberté de la presse qui a été publié mardi 03 mai 2022. « Le gouvernement constate comme les professionnels des médias, à la publication de ce rapport, que notre pays aura perdu encore quelques places. C’est un constat qu’il convient de faire. Le gouvernement n’a pas à se préoccuper des critères d’évaluation de Reporters Sans Frontières qu’il respecte. Il n’a pas non plus à critiquer même si on peut s’interroger sur la pertinence ou la portée des classements qui sont faits, le gouvernement n’a pas à juger le travail de Reporter Sans Frontière », a indiqué Wilfried Houngbédji, Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, mercredi 04 mai 2022, au sujet du rapport RSF sur la liberté de la presse qui classe le Bénin à la 121è place sur 180 pays évalués.

Ce classement du Bénin en perte de 7 places comparativement à 2021, interpelle aussi bien le gouvernement du président Talon que toutes les parties (professionnels des médias et associations faîtières. « (…) Nous prenons acte de ce rapport et (…) nous considérons qu’il y a des efforts à faire par toutes les parties aussi bien l’Etat, le gouvernement de Talon et les professionnels des médias à travers les associations faîtières. C’est donc dire qu’en terme de recommandation, nous devons travailler ensemble dans la perspective d’améliorer nos prestations mutuelles, celles de l’Etat via le gouvernement et celles aussi de la corporation des professionnels afin que nous remontions la pente », a exhorté le porte-parole du gouvernement.

A en croire Wilfried Houngbédji, la liberté de presse étant respectée au Bénin, le « challenge pour nous tous » est de « faire en sorte que sur les années à venir (…), les conditions de travail des professionnels des médias s’améliore au jour le jour pour que nous puissions remonter dans les classements à venir ».

