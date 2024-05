Canal+ annonce le programme Secret Story en Afrique Francophone

Pour une première fois, les abonnés Canal+ vont vivre des moments de folie en cette période des vacances avec les programmes de Canal+. La chaîne a annoncé face à la presse ce mercredi 29 Mai 2024, le lancement de son emblématique programme, Secret Story. Les hostilités démarrent le 15 Juin prochain.

En plus des programmes sports et cinéma très séduisants, Canal+ met encore du piment dans les télés de ses abonnés en cette période de vacances. La chaîne de télévision française très réputée pour ces programmes inédits offre enfin à l’Afrique Francophone sa version africaine de Secret Story. Ce programme qui est né en Amérique et qui est déjà sur les écrans en Europe et en Afrique Anglophone.

Secret Story, c’est l’une des plus grandes émissions de télé-réalité appartenant au format de l’univers Big Brother, fruit d’un accord avec Banijay Rights qui est la filiale de Banijay Entertainment. La version africaine sera lancée pour la toute première fois le 15 Juin prochain. Elle connaîtra la participation de 15 candidats venus de 14 pays d’Afrique francophone. Ces différents candidats auront tous un secret à garder. Par le jeu, les enquêtes et les éliminations, un seul candidat parviendra à gagner la grande cagnotte de dix million (10 000 000) FCFA.

Pendant huit semaines, les candidats vont vivre isolés du monde extérieur dans une maison appelée "Maison des Secrets". Ils seront filmés 24h sur 24 par 60 caméras et 200 micros . Le tournage du programme aura lieu en Afrique du Sud. Bien évidemment, le programme sera retransmis en direct 24/24 durant les huit semaines sur la chaîne évènementielle dédiée SECRET STORY 24/24 (canal 99). Les moments forts de la journée seront passés dans l’émission SECRET STORY LA QUOTIDIENNE du Lundi au Vendredi à 18h15 sur Canal+Pop.

En plus de ces huit semaines d’expérience de jeu unique avec Secret Story, Canal+ annonce une offre exceptionnelle pour faire vivre à ses abonnés les plus gros programmes de divertissement cet été (finale de la Ligue des Champions, COPA America...). En effet Du 30 Mai au 07 Juillet 2024,

– Pour tout réabonnement à votre dernière formule active, CANAL+ offre 30 JOURS de Bonus à la formule de 40 000 FCFA. Offre valable même pour les abonnés dont les abonnements sont déjà Coupés.

– Pour toutes les familles qui souhaitent rejoindre la grande famille CANAL+, le décodeur est au prix de 5000 FCFA à partir de la formule ACCESS. Parabole offerte. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

L’occasion est donc donnée à tous les Amoureux des sports et du cinéma, pour passez de très bonnes vacances en saisissant l’opportunité qu’offre Canal+.

J.S

30 mai 2024 par