COMMUNIQUÉ DE PRESSE DROITS MEDIAS COUPE DU MONDE FIFA 2022

La chaine de télévisions New World TV souhaite rassurer tous les fans de football d’Afrique Sub-Saharienne, en confirmant qu’elle est bien détentrice exclusive des droits des 64 matches de la Coupe du Monde Qatar 2022™ en français et en langues locales, « mais aussi de tous les programmes de résumés », précise Louis Biyao, avocat de New World TV.

Cela signifie que toute autre chaîne proposant une programme similaire, ne pourra exploiter aucune image de matches durant une telle émission de résumés. Bien au contraire, New World Sport proposera chaque jour trois grandes émissions avec toutes les images de la compétition : New World Matin, Rond Central et La Belle Equipe.

New World TV est fière de faire bénéficier tous les fans de football du plus grand réseau d’experts et de consultants jamais déployé pour une coupe du Monde de football en Afrique francophone.

La XXIIème édition sera commentée pour la première fois en Afrique en Wolof, Lingala, Ewé et Bambara, démontrant la volonté de New World TV d’être la chaîne de tous les africains.

Des noms aussi prestigieux que Emmanuel Adebayor, Wilfrid Mbappé, Patrick Mboma, Basile Boli, Eric Di Meco, ou encore Mamadou Niang vous accompagneront pendant 14 heures de programmes en direct par jour !

Pour être sûr que vous, nos compatriotes Africains, ne manquerez rien de la plus prestigieuse des compétitions sportives, nous nous sommes engagés à ce que votre abonnement reste le moins cher jamais offert. Nos partenaires régionaux des plus grands opérateurs de téléphonie mobile vous proposent des forfaits adaptés à tous les budgets (quotidiens, hebdomadaires et mensuels).

New World TV est la seule destination pour pouvoir visionner en français et en langues locales “le meilleur de la Coupe du Monde, partout et tout le temps”.

Pour toute information et pour vivre la plus complète des Coupes du Monde, rapprochez-vous de votre opérateur de téléphonie mobile pour une offre adaptée à votre budget.

28 matchs en clair

New World TV, également détenteur exclusif des droits en clair pour toute l’Afrique Sub-Saharienne en dehors de l’Afrique du Sud, a aussi pensé à ceux qui n’ont pas les moyens de s’abonner pour visionner les matchs gratuitement. C’est la raison pour laquelle elle a acquis ces droits, pour les sous-licencier aux chaînes nationales, garantissant là encore une exposition sans précédent pour une Coupe du Monde de football.

18 novembre 2022 par