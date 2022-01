CIPB et DGI outillent les entreprises sur les nouvelles réformes et procédures

Le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), qui contribue à la mise en place d’un espace favorable d’investissement, à l’emploi et à l’optimisation des ressources locales, organise à Grand-Popo un séminaire sur la fiscalité. La première édition du séminaire, ouverte ce 20 janvier 2022 par le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, a pour objectifs global de permettre aux acteurs du secteur privé de mieux comprendre les réformes en cours et les nouvelles procédures fiscales.



Le séminaire sur la fiscalité est destiné à regrouper annuellement tous les acteurs du secteur privé, de l’administration fiscale et les partenaires techniques et financiers autour des questions de réformes et de plaidoyer pour la dynamique des investissements privés et de l’amélioration du climat des affaires.

La première édition prévue pour se tenir du 20 au 21 janvier 2022 a regroupé à Grand-Popo tous les acteurs concernés. Le thème principal porte sur le thème : « Quelles réformes fiscales pour accroître la compétitivité des entreprises ? ».

Pour le président du CIPB, Roland Riboux, cette activité confirme une volonté commune de maintenir un niveau d’échanges élevé entre l’administration fiscale et le secteur privé. Ainsi, l’organisation de ce séminaire s’inscrit dans la logique d’accompagner l’administration fiscale dans un processus d’amélioration continue. Occasion pour le président Roland Riboux de reconnaître que la DGI du Bénin est l’une des rares sinon la seule dans la sous-région à associer le secteur privé dans la mise en oeuvre d’une loi des finances.

Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, a reconnu que la corrélation entre l’impôt et le développement des entreprises n’est plus à démontrer. Car dit-il, mortes les entreprises, mort l’impôt.

Cinq panels vont meubler les deux jours d’activités des séminaristes. Il s’agit de : « Les réformes de digitalisation des paiements à la DGI », « Les nouvelles règles de taxation des revenus », « Le recouvrement des impôts et taxes », « Les nouvelles procédures de contrôle fiscal » et « Le contentieux fiscal ».

L’atelier permettra aux séminaristes de proposer des mécanismes simples pour redorer l’image de l’administration fiscale afin que le Bénin soit plus attractif aux investissements étrangers et locaux.

Cokou Romain COKOU

