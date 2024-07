Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, s’est prononcé sur le groupe D dans lequel est logé le Bénin pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025.



Le tirage au sort de la 35e édition de la CAN a eu lieu ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Bénin retrouvera deux adversaires très familiers que sont le Rwanda et le Nigéria. La Libye est l’autre équipe qui complète le groupe D.

Comme à son habitude à chaque tirage au sort, Gernot Rohr a réagi. Pour le sélectionneur du Onze national, c’est un tirage difficile pour le Bénin.

"C’est un tirage difficile, parce qu’il y a le Nigeria encore. Et nous avons le Rwanda, un adversaire qu’on connait bien et dont on se méfie. Il y a également la Libye qui a une bonne équipe, ça sera un déplacement difficile là-bas.", a-t-il avoué avant de se livrer sur les retrouvailles à préparer avec les Super Eagles du Nigéria.

"Oui, encore des retrouvailles avec le Nigeria. Ça va faire encore trois matchs avec eux. Ce sont des retrouvailles contre une très bonne équipe. Mais on a pris confiance et on sait qu’on peut les battre.", a martelé Rohr.

Le Nigéria sera même le premier adversaire des Guépards lors de la première journée des éliminatoires en Septembre. Rohr et ses poulains se déplaceront en Libye pour le compte de la deuxième journée.

J.S

4 juillet 2024 par