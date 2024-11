"C’est un projet qui s’est réalisé" (Gernot Rohr)

Le Bénin est à la CAN 2025. Les Guépards sont allés décrocher leur ticket lundi soir à Tripoli face à la Libye. Et ceci, avec seulement un match nul. Au terme de la rencontre, Gernot Rohr, le sélectionneur national, s’est exprimé.



Au micro de Blaise Adankpo, le technicien loue ses joueurs pour leur solidarité dans un stade où l’ambiance était électrique. "Un projet s’est réalisé. Nous sommes venus avec l’objectif de rajeunir l’équipe, de constituer un groupe cohérent, conquérant, et surtout solidaire. Cette solidarité, nous l’avons vue aujourd’hui (lundi). Ce n’était pas facile… entre la qualité de l’adversaire, l’ambiance du stade, et la gestion de la fin du match.", a commencé Rohr.

Il ajoute que son équipe s’en est sortie malgré une blessure à la dernière minute. "Nous avons dû faire face à une blessure survenue hier (dimanche, veille de match), qui nous a obligés à effectuer un remplacement de dernière minute. Malgré ces défis, la solidarité du groupe a fait la différence. Les jeunes ont apporté de la fraîcheur, et les anciens les ont accueillis à bras ouverts. Cela donne une équipe vraiment très interessante.", a-t-il ajouté.

Le jeune Yohan Roche a lui aussi lancé quelques mots quelques minutes après la qualification. "On vient d’écrire l’histoire. C’est quelque chose d’incroyable et qu’on n’oubliera jamais. Venir en Libye et aller chercher un nul face à un public chaud, ce n’est pas facile. Ils nous avaient promis l’enfer, mais on a réussi à maintenir le cap, à être solidaires, à être costauds défensivement. Ça a payé, et on est tous très contents.", s’est-il réjoui.

Autre réaction, c’est celle venant de Cédric HOUNTONDJI. "On donne tout ce qu’on peut pour le pays à chaque fois. Cette qualification à la CAN c’était vraiment un objectif important pour tout le groupe et on l’a fait. Ce n’est que le début.", promet-t-il.

Enfin, le capitaine des Guépards, Mounié Steve a lui aussi explosé de joie. "Ça n’a pas été facile. C’était vraiment une zone de guerre. Cette équipe de Libye, ce pays et ses supporters ne nous ont pas respectés en début de match. Ils ont sifflé notre hymne national, et nous en avons fait une affaire personnelle. On voulait sortir de ce match avec la qualification. On l’a fait dans la difficulté. Aujourd’hui, le Bénin sera à la CAN 2025. On peut être fiers de ce qu’on a réalisé avec ce groupe de jeunes joueurs. J’espère que tous les Béninois vont continuer à nous soutenir."

Il faut le dire, cette qualification étanche enfin la soif des Béninois qui espéraient mieux de la sélection nationale.

19 novembre 2024 par