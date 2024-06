"C’est le match qu’il faut gagner" (G. Rohr)

Ce jeudi 06 Juin 2024, c’est jour de match pour nos Guépards du Bénin. Ils affrontent ce soir à 20h, le Rwanda au stade Félix Houphouet-Boigny à Abidjan en Côte d’Ivoire. Bien avant, le technicien Franco-allemand et sélectionneur de l’équipe nationale Gernot Rohr, était en conférence de presse ce mercredi.



Dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Bénin reçoit le Rwanda dans la soirée de ce jeudi. Au stade Félix Houphouet-Boigny, les hommes de Gernot Rohr vont défier le leader du groupe C de ces éliminatoires en zone Afrique. Devant la presse, Rohr croit déjà en ses poulains. Pour lui, son équipe est prête.

"Nous sommes prêts. Ils ont les meilleurs sensations. On est dans de bonnes conditions et nous allons faire de notre mieux.", disait-il avant de se confier sur l’adversaire du jour. "C’est un adversaire qu’on connait bien. Ils vont essayer de nous mettre en difficulté et on espère répondre présent.", a-t-il ajouté.

Quoiqu’il en soit, Rohr rassure les amoureux du football béninois d’une victoire ce soir malgré le fait que le Bénin va jouer à l’étranger. "C’est le match qu’il faut absolument gagner. On s’adapte sur le fait d’être à l’extérieur. Ce qui manque c’est le public et on espère qu’ils vont répondre présent, nous avons une forte communauté béninoise ici. On compte là-dessus.", a-t-il déclaré.

Voilà annoncées les couleurs, aux Guépards de nous impressionner ce soir.

J.S

6 juin 2024 par ,