"C’est du succès" (Francis AGBADO)

La deuxième édition du Django Rally Off Road a fermé ses portes ce dimanche 23 Juin 2024. Lancée dans la matinée du samedi, cette édition s’est déroulée sur le trajet Cotonou - Grand Popo, soit 209 km parcourus en aller retour par des voitures 4×4 très séduisantes.

Les rideaux de la deuxième édition du Django Rally Off Road sont tombés dans l’après midi de ce dimanche. A la place de l’Amazone, la fête était toute belle avec en premier lieu, l’arrivée explosive des différents participants avec leurs voitures.

"Je peux dire que c’est un succès", a commencé à clamer Francis AGBADO, l’un des promoteurs du Django Rally. Il continue en faisant le bilan de cette deuxième édition. "Le Django Rally, c’est plus qu’une parade, c’est du tourisme, c’est du networking. Il y a eu beaucoup de volume d’affaires qui ont été conclus entre les différents partenaires. Ce qui nous permet de resserrer les liens et dans une aventure sportive."

Comme annoncé, il était prévu des distinctions à l’endroit des meilleurs participants. Les trophées décernés sont ceux de la Voiture la plus performante, la Voiture la plus élégante, la Meilleure conduite, Meilleur tunning et l’Esprit Django.

Pour DASSOUNDON Lydia vainqueur du prix de la Meilleure conduite, "c’est une très grande fierté d’avoir participé au Django Rally Off Road 2024 avec la Toyota Land cruiser Prado." Elle ajoute : "C’était un moment de rouler et de mieux connaître également la voiture. Je suis très fière et très honorée qu’elle soit démarquée."

De son côté, AZILON Ghislain est "heureux de remporter le prix de l’esprit Django". Selon lui, cela témoigne du savoir-faire du Garage Autops qu’il a représenté durant le Django Rally.

Heureux du succès de cette deuxième édition, Francis AGBADO lance un appel. "J’invite un grand nombre de personnes à s’inscrire pour la prochaine édition qui aura lieu en 2025.", a-t-il déclaré. Francis annonce déjà qu’il y aura un changement de trajet lors de la 3e édition. "La prochaine édition, on essayera d’aller à l’intérieur du pays avec des évènements qui seront organisés en amont du Rally.", a-t-il ajouté.

Et voilà donc qui va mettre les amoureux du Django Rally en grande impatience.

24 juin 2024