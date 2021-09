Buffles Fc du Bénin s’inclinent devant FAR du Maroc

Dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), le club vice-champion du Bénin, Buffles Fc a été battu, dimanche 12 septembre 2021, à Rabat, 03 buts contre 01 face à l’équipe des Forces Armées Royales (FAR) du Maroc.

Tout le long de la rencontre qui s’est déroulée sur la pelouse du Complexe Prince Moulay Abdallah, le FAR du Maroc a pesé sur le jeu pour une possession de balle de 65 % contre 35% pour les béninois du Buffles Fc. Ce qui permettra à l’équipe des Forces Armées Royales (FAR) de marquer successivement à la 25è et 26è minute.

Il faudra attendre la deuxième partie de jeu (56è minute) pour que les Buffles Fc réduisent le score grâce à Roland Béakou.

Le troisième but de l’équipe des FAR de Rabat sera marqué à la 79è minute.

L’équipe des Buffles Fc battue à l’aller, accueillera les FAR à Cotonou le 18 septembre 2021 en match retour dans le cadre du premier tour préliminaire de la CAF.

M. M.

13 septembre 2021 par