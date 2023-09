Brest leader grâce à une tête de Steve Mounié

Le Stade Brestois est premier au classement de la Ligue 1 grâce à l’attaquant béninois Steve Mounié. D’une tête à la 87e minute face à l’Olympique Lyonnais, le Guépard a offert la victoire à son équipe en tant qu’unique buteur du match disputé ce samedi 23 septembre 2023.

Le Stade brestois s’est imposé 1-0 face à l’Olympique Lyonnais ce samedi soir. Le club de Steve Mounié pointe donc en tête du classement de Ligue 1. Il va même y rester, peu importent les autres résultats de cette 6e journée.

Unique buteur de la rencontre sur un coup de tête en fin de partie Steve Mounié s’est emporté au micro de Canal+ : « On va faire des screenshots (du classement) et on va garder ça précieusement ! On garde les pieds sur terre, on est l’un des petits poucets de la Ligue 1. Aujourd’hui, on est premiers, mais ça ne veut rien dire, le championnat est encore long ! », a-t-il déclaré.

Le Guépard est revenu sur sa célébration manquée après son but victorieux face à l’OL. "J’ai envie de célébrer, mais j’ai un vertige. Je me dis : tombe par terre ! Je suis sonné mais j’entends rugir, et puis je vois la tête de tous mes coéquipiers. C’était assez marrant", a ajouté Steve Mounié.

Il faut dire que Brest n’avait plus été leader de Ligue 1 depuis la 13e journée de la saison 2010-2011. L’OL de son côté est seizième du championnat dans la zone de relégation et ne compte aucune victoire après six journées.

J.S

24 septembre 2023 par