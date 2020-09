Bouchers et artisans dotés de masques de protection

Le réseau de téléphonie mobile, MTN-Bénin poursuit ses actions à l’endroit des différentes couches de la société dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus. Après plusieurs autres actions, les responsables du réseau se sont rendus dans l’après-midi de ce mercredi 16 septembre 2020 à l’abattoir, et au centre d’appui des artisans de Yénawa à Akpakpa.

Cette action du réseau MTN-Bénin s’inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au port du masque lancée le 31 août dernier. Dénommé ‘’Porte-le pour moi’’, elle vise selon le superviseur zone de distribution, Jean-Gabin Bada, à accompagner les gouvernements dans leurs efforts à lutter contre la pandémie de la Covid-19. Il s’agit surtout de vulgariser le port du masque ; de changer la perception des populations et surtout, de faire du port du masque, l’un des moyens les plus sûrs pour se protéger de la pandémie du Coronavirus, a-t-il expliqué.

Pour Manasé Adoun, coordonnateur Trade marketing à MTN-Bénin, il est important que ces bouchers qui s’exposent à toutes sortes de clients tous les jours soient protégés. L’action du réseau de téléphonie mobile vise selon lui, à les sensibiliser au port de masques afin de leur éviter le Coronavirus.

Très heureux du geste de MTN-Bénin, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au réseau de téléphonie mobile. Selon Christiane Gbonsou, maîtresse photographe au centre d’appui aux artisans de Yénawa, c’est une très bonne chose d’avoir pensé aux artisans. Après ses mots de remerciements et de félicitations à l’endroit des responsables de MTN-Bénin, elle leur a souhaité une très bonne continuation.

Même sentiment chez Saïd Koumagnon, porte-parole des bouchers à l’abattoir de Cotonou. Pour celui-ci, en dehors des risques de contamination au Coronavirus, les caches nez épargnent et protègent de plusieurs autres maladies. A titre illustratif, il a cité la maladie de la grippe dont les populations souffrent le plus souvent du fait de l’inhalation de la poussière.

Depuis mars dernier que le premier cas positif à la pandémie du Coronavirus est détecté au Bénin, MTN-Bénin a accompagné le gouvernement béninois et plusieurs autres organisations et associations à travers divers équipements et dons.

