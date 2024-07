Le président nigérian Bola Tinubu a été réélu à la tête de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). C’est lors de la 65e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, dimanche 7 juillet 2024, à Abuja (Nigéria).

Bola Tinubu renouvelle son mandat au poste de président de la CEDEAO. Il a été réélu à l’unanimité lors de la 65e session ordinaire de l’organisation sous-régionale. Dans son discours d’ouverture, le président a fait part des actions pour mieux relever les défis sécuritaires. « Le Plan d’action régional contre le terrorisme a renforcé la coopération en matière de formation, de partage de renseignements et d’interventions humanitaires. En outre, les ministres des Finances et de la Défense se sont réunis récemment à Abuja afin de lever des fonds pour activer la Force en attente de la CEDEAO (FSE) pour renforcer les efforts de lutte contre le terrorisme », informe-t-il. A l’en croire « les pays membres affichent également leur engagement à lutter contre l’insécurité en augmentant individuellement leurs budgets de défense pour acquérir les équipements nécessaires et assurer la préparation ».

Chef de l’Etat nigérian, Bola Tinubu a été élu pour la première fois président de la CEDEAO le 9 juillet 2023. Il a succédé au président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. Le Président de la Conférence, président en exercice gère les affaires de l’organisation pour une période d’un an.

A.A.A

8 juillet 2024 par ,