Blocage des réformes au niveau des IGM

Depuis la prise du décret N°2018-398 du 29/08/2018 portant statuts particuliers des corps de contrôle de l’ordre administratif en République du Bénin notamment des Inspections Générales des Ministères (IGM), aucune de ses dispositions n’a été appliquée à ce jour. Cette situation a induit un climat de travail délétère caractérisé par une démotivation du personnel et la nomination d’agents de profil non prévus par les textes. Ce qui impacte négativement la gouvernance administrative et la gestion efficiente des ressources publiques.

Vivement que ces réformes aboutissent pour une meilleure qualité dans la gestion des finances publiques dans notre pays.

Nous y reviendrons

