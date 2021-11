Binance Afrique outille sur le Bitcoin et la Blockchain

Le fonctionnement du Bitcoin et l’écosystème de la Blockchain ont été présentés aux journalistes. C’est à travers une conférence de presse organisée en ligne par Binance Afrique le jeudi 11 novembre 2021.

La formation qui a réuni les journalistes est axée sur la vision de Binance pour l’Afrique francophone, l’introduction à la Blockchain et la crypto-monnaie, l’écosystème Binance.

Pour le directeur de Binance Afrique, Emmanuel Babalola, Binance Afrique aide à l’éducation sur les crypto-monnaies. La crypto monnaie est là pour simplifier les moyens de paiement, permettre à la jeunesse de trouver du travail dans le secteur de la technologie, c’est un actif financier avec lequel on peut faire du trading, a-t-il expliqué.

Dans la présentation ‘’Introduction à la Blockchain et la crypto-monnaie’’, Carine Dikambi responsable Afrique Francophone Binance, a fait savoir que le bitcoin (BTC) est la toute première crypto-monnaie créée en janvier 2009 à la suite de la crise financière de 2008 par un informaticien nommé “Satoshi Nakamoto”. « L’envoi de bitcoin est similaire à l’envoi d’un email. Chaque utilisateur de Bitcoin possède sa propre adresse Bitcoin unique. Celle-ci identifie de manière unique votre compte Bitcoin. Grâce à cette adresse, vous pouvez envoyer/recevoir des bitcoins à n’importe qui, n’importe où et presque instantanément », a indiqué Carine Dikambi, responsable Afrique Francophone Binance.

En ce qui la Blockchain, c’est une nouvelle façon de stocker, valider et structurer les données. C’est un type spécial de registre qui ne peut être falsifié ni modifié. « La technologie Blockchain est un grand livre de comptes transparent, distribué et accessible uniquement par appendice grâce à une variété de mécanismes de consensus », a précisé la responsable Afrique Francophone de Binance.

De la présentation de l’écosystème Binance faite aux journalistes, jeuid il ressort que Binance est le premier fournisseur mondial d’infrastructures de blockchain et de crypto-monnaies, avec une gamme de produits financiers qui comprend le plus grand marché d’échange d’actifs numériques en volume. Bénéficiant de la confiance de 180 millions d’utilisateurs dans le monde, BINANCE propose un portefeuille inégalé de produits et d’offres de crypto-monnaies à travers une plateforme accessible dans 15 langues. La vision de Binance est d’accroître la liberté de l’argent pour les utilisateurs.

Marc MENSAH

16 novembre 2021 par