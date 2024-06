Bientôt une académie de Handball à Cotonou

La Fédération Béninoise de Handball (FBHB) et le HBC Nantes ont signé, jeudi dernier, au cabinet du Ministre des Sports, Benoît Dato, un protocole d’accord de coopération. Le point central de la signature du protocole d’accord est la création à Cotonou d’une Académie de Handball, qui sera copilotée par le HBC Nantes et la FBHB.



La signature de ce protocole d’accord de coopération entre dans la vision du Gouvernement de favoriser le développement de la pratique du Handball au Bénin. Et cela va passer par la formation sportive des joueurs et joueuses, mais également d’accroitre les échanges sportifs et socio-culturels entre le HBC Nantes et la Fédération Béninoise de Handball. Il faut dire que le projet de la construction de l’académie entre le HBC Nantes et la FBHB vise à créer à Cotonou, capitale économique du Bénin, une structure à destination des jeunes béninoises et béninois âgés de 12 à 16 ans dans un premier temps. Une structure qui devra permettre aux jeunes béninois de mener un double projet alliant formation sportive de haut niveau et formation scolaire garantissant une bonne intégration des stagiaires dans la société et dans la vie active.

Pour ce protocole d’accord signé jeudi dernier pour une durée de 4 saisons et qui entre officiellement en vigueur le 1er juillet 2024, le Ministre des Sports Benoît Dato, s’est réjouit de la confiance faite par le HBC Nantes au Bénin. "Ce projet cadre avec notre programme interne de classes sportives. Nous travaillons aujourd’hui à asseoir les bases afin que tout ceci soit fait. Dans le cadre de ce projet, le Ministère de Sports va apporter son appui institutionnel dans un premier temps. Dans un second temps, le Ministère des Sports apportera son appui dans le financement et la structuration de la direction technique nationale que nous avons déjà entamé avec les différents appels à candidatures lancés.", a déclaré Dato aux hommes de la presse.

De son côté, le Président du HBC Nantes, Gaël Pelletier, a exprimé son enthousiasme après la signature : "Nous apporterons notre expertise pour faire progresser le handball béninois de manière totalement désintéressée, pour le sport qu’on aime (le handball) et dans un pays qu’on aime, le Bénin. Nous avons quelques qualités de formations de joueurs, de cadres et aussi de formations aux différents métiers qui peuvent encadrer le sport. Nous allons mettre à disposition de la FBHB, une boite à outils et charge à elle de faire le choix de ce qu’elle juge nécessaire au progrès du handball béninois."

En dernière position, le président de la Fédération Béninoise de Handball, Sidikou Karimou était le plus heureux lors de la séance. "Je suis un homme heureux d’avoir signé un mariage avec le H et bientôt les beaux bébés.", avait-il confié.

L’accord sera à expiration le 30 juin 2028.

J.S

