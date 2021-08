Bertin Koovi oppose une ordonnance de « non-lieu »

Bertin Koovi a bénéficié d’une ordonnance de « non-lieu » du tribunal de Cotonou dans le dossier « incitation à la haine et à la violence », selon une publication sur sa page Facebook ce lundi 16 août 2021.

Le juge d’instruction du 4è cabinet du Tribunal de Cotonou a ordonné un « non-lieu » dans le dossier « incitation à la haine et à la violence » pour lequel est poursuivi l’acteur politique Bertin Koovi. L’ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal de Cotnou en mai 2021. C’est l’information donnée par Bertin Koovi lui-même sur sa page Facebook dans la matinée de ce lundi 16 août 2021.

Bertin Koovi, président du mouvement politique ‘’Iroko’’ est poursuivi par la justice à travers le mandat d’arrêt n°4/2019/00040 pour ses publications incitant à la haine et à la violence, selon le juge.

Recherché par la justice, l’intéressé écrit : « A tous les aigris qui souffrent de ce que je ne sois pas en prison, lisez ! Du 28 mars au 21 mai 2021, je suis passé devant le juge. C’est l’ensemble de mes audios qui a été passé au peigne fin. A la fin, difficile de dire que j’appelle à la haine. Je suis un objecteur de conscience. Incapable de conclure à une invitation du peuple béninois à la haine. Le juge a conclu à un non-lieu. Moi, j’ai appelé à l’apaisement à partir de février 2021 jusqu’aujourd’hui. On se connaît dans ce pays ».

Reçu quelques heures après sur Océan Fm, Bertin Koovi indique que la décision de la justice ne cherche pas forcément à incarcérer les citoyens. « Quand la République vient à incarcérer un Béninois, c’est parce qu’elle estime que celui-là est dangereux pour la société ou que cela est dangereux pour lui-même. On le met un temps en prison, ou en détention pour le protéger de lui-même, soit pour protéger la République, ou soit pour lui permettre d’avoir le temps de faire une évaluation de sa vie ou de ses positions dans la société », a expliqué Bertin Koovi, lundi 16 août 2021, sur Océan Fm.

Connu pour ses critiques acerbes contre le gouvernement du président Patrice Talon, Bertin Koovi est devenu fervent soutien du régime du Nouveau Départ.

M. M.

16 août 2021 par