Benjamin Hounkpatin réceptionne un laboratoire P3 Mobile

Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a réceptionné, ce mercredi 26 janvier 2022, un laboratoire P3 Mobile. La cérémonie a eu lieu au ministère de la Santé en présence du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, Monsieur Salvator Niyonzima.

Le Bénin a désormais un laboratoire P3 Mobile. L’équipement a été acquis dans le cadre du premier accord signé entre le Gouvernement du Bénin et le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), relatif au projet d’acquisition d’un laboratoire P3 Mobile et de deux ambulances équipées pour un montant de deux millions cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-trois (2.182.883) dollars US.

Dans son allocution, le ministre de la Santé a fait part de l’importance du laboratoire P3 Mobile pour le système sanitaire. Il a remercié la Banque islamique de Développement qui a accepté de financer ce projet de santé publique.

« Dans les prochains jours, nous attendons la livraison des laboratoires P3 fixes qui seront installés à Ouidah et à Parakou dans le cadre de l’exécution du deuxième accord. Ainsi, en quelques mois, le Bénin se trouvera donc doté de trois laboratoires de niveau P3 qui serviront à renforcer le plateau technique en équipements de laboratoire. Ce plateau technique renforcé relèvera la capacité diagnostique du pays et améliorera la surveillance épidémiologique », a affirmé Benjamin Hounkpatin.

Le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, Monsieur Salvator Niyonzima a réaffirmé la disposition des partenaires à accompagner le gouvernement pour un système sanitaire d’infrastructures et d’équipements de qualité.

A.Ayosso

28 janvier 2022 par