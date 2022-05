Bénin et NBA en partenariat pour la promotion du basketball

La professionnalisation et la promotion du basket-ball béninois sont au centre d’une convention de partenariat signée, mardi 17 mai 2022, entre la National Basketball Association, région Afrique (NBA Africa) et le Ministère des sports du Bénin. Le documents ont été échangés en présence du président de la Fédération Béninoise de Basketball Ismahinl Onifadé.

M. Victor Williams, CEO de la National Basketball Association (NBA), région Afrique et le ministre béninois des sports Oswald Homéky ont procédé, mardi 17 mai 2022, à la salle ‘’Fleuve Jaune’’ du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération à Cotonou, à la signature d’une convention de partenariat.

« Nous sommes prêts au sein de la NBA Africa à encourager toutes les activités dans le domaine du sport, notamment le basket-ball. Nous sommes aussi prêts à travailler avec le gouvernement du Bénin voire toutes les parties prenantes », a indiqué Victor Williams, CEO de la National Basketball Association, région Afrique (NBA), à l’issue de la signature de la convention de partenariat.

Le ministre béninois des sports Oswald Homéky a remercié la délégation de la NBA et rappelé la vision du chef de l’État Patrice Talon qui entend faire du sport un pôle de développement socioéconomique.

La NBA Africa était fortement représentée à la signature de la convention de partenariat à travers le CEO Victor Williams ; le chef département des opérations de basket-ball au sein de la NBA Africa Franck Traoré ; et le Chef du département des opérations et stratégies Georges Land.

M. M.

18 mai 2022 par