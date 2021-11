Michel Dussuyer, le sélectionneur des Ecureuils du Bénin s’est prononcé à l’issue de la rencontre entre la République Démocratique du Bénin et le Bénin dans le cadre de la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football, Qatar 2022.

Les Ecureuils n’ont rien lâché et ont donné une bonne image lors de la rencontre entre la RDCongo entre le Bénin qui s’est soldée par l’échec des Ecureuils sur le score de 2 buts à 0, selon Michel Dussuyer.

Le sélectionneur du Onze national a déploré le pénalty sifflé par l’arbitre du match, dimanche 14 novembre 2021. « Beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations aussi avec ce pénalty qui est sifflé en tout début de match que personne n’a compris dans le stade. Il n’y a que l’arbitre qui sait ce qu’il a fait », déplore Michel Dussuyer.

Le sélectionneur se réjoui de la réaction de ses poulains. « J’ai aimé la réaction des joueurs. On est reparti de l’avant, on a eu du temps de possession, on a fait douter cette équipe de la RDC. Il nous a manqué un peu de réalisme dans les 30 derniers mètres », précise Michel Dussuyer. « Un bilan au terme de ces éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022…Globalement, un peu satisfaisant. On voulait être dans la course jusqu’au bout, ça a été le cas. Maintenant, on va pas réécrire l’histoire… Il faut être fier de ce qu’on a fait lors de cette campagne », a conclu le sélectionneur des Ecureuils du Bénin Michel Dussuyer.

15 novembre 2021