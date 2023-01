Barça champion devant Real Madrid

Grands rivaux d’Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontaient dans la soirée de ce dimanche 15 janvier 2023 en finale de la Supercoupe d’Espagne. Au coup de sifflet final, ce sont les Catalans de Xavi qui remportent le trophée.

En première période, c’est le jeune milieu de terrain espagnol Gavi qui ouvrait le score pour le Barça à la 33e minute. Il assistera plus tard le polonais Robert Lewandowski en toute fin de et son compatriote Pedri aggravant le score à 3-0 au tableau d’affichage. En fin de match, le Ballon d’or 2022, Karim Benzema sauvera l’honneur pour les champions d’Europe en titre en réduisant le score d’un but à la 90+3.

Score final 3-1 pour le FC Barcelone qui remporte son premier trophée de l’année 2023 et succède aux Blancos en tant que Champion d’Espagne.

Josué SOSSOU

