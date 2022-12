Banquiers et exportateurs aguerris sur le rapatriement des recettes d’exportation

Les entreprises exportatrices, les banques et les déclarants en douane ont été sensibilisés sur le rapatriement des recettes d’exportation. C’est à travers un atelier organisé, vendredi 02 décembre 2022 à Golden Tulip hôtel de Cotonou, sous l’initiative du Ministère de l’Economie et des Finances, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité et la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Pilier important du système de centralisation des réserves de change au sein de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), le rapatriement des recettes d’exportation tient à cœur au Ministère de l’Economie et des Finances (MEF). C’est dans cette perspective qu’une journée de sensibilisation a été organisée, vendredi 02 décembre 2022 à Golden Tulip hôtel de Cotonou, à l’intention des entreprises exportatrices, des banques et des déclarants en douane.

La réglementation en matière de domiciliation et de rapatriement des recettes d’exportation, le rôle des principaux acteurs ainsi que les dispositions de la loi n°2016-11 du 8 juillet 2016 portant loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA ont été exposés aux participants. C’est à travers la communication ‘’Rapatriement des recettes d’exportation : enjeux et rôle des banques et des entreprises’’ et celle sur les ‘’Sanctions pour non-rapatriement des recettes d’exportation et pour défaut de communication d’informations’’ qui ont été présentées par Didier Noukpo, expert de la BCEAO.

Le communicateur a répondu aux préoccupations des participants à la séance de sensibilisation sur le rapatriement des recettes d’exportation.

L’initiative fait suite à la persistance des insuffisances relevées au niveau de certaines banques et entreprises exportatrices qui n’appliquent pas de façon rigoureuse les textes, a fait savoir Clément Aziagnikouda, Directeur des Affaires Monétaires et Financières, représentant le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Les missions d’exportation, rapatriement des recettes organisées chaque année par le MEF en collaboration avec la Banque centrale ont révélé, en effet plusieurs irrégularités. Il s’agit notamment du défaut de rapatriement de l’intégralité des recettes d’exportation ; le non-respect du délai de cession des devises à la BCEAO et la non-régularisation des dossiers de préfinancement. « Ces manquements impactent négativement les réserves de change et la liquidité bancaire au sein de l’Union. Ils fragilisent ainsi la capacité des pays à disposer de devises suffisantes pour assurer l’importation des biens et services. C’est dans le but de remédier à ce problème que le présent séminaire est organisé (…) », a indiqué Oumara Karimou Assouma, Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Représentant le Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

La session entend permettre aux participants de mieux comprendre les principes qui fondent le cadre juridique actuel et particulièrement, les procédures liées à la domiciliation des opérations d’exportation. « Elle offrira à chaque partie prenante, les outils et arguments pour mieux prendre en charge les missions qui lui sont dévolues », a précisé le représentant du Ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances.

Au nom des banques, le Président de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Bénin (APBEF-Bénin), Lazare Noulekou le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances et la Banque Centrale pour l’initiative prise de manière à renforcer les recettes d’exportation du Bénin et aussi de la zone UEMOA.

Une série de recommandations a été faite aux entreprises exportatrices d’une part et aux banques d’autre part à l’issue de la journée de sensibilisation.

