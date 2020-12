Bahreïn et Haïti ouvrent leurs consulats au Sahara marocain

Le Royaume de Bahreïn et Haïti ont ouvert lundi 14 décembre 2020, leurs consulats au Sahara marocain, respectivement à Laâyoune et à Dakhla. Les cérémonies d’inauguration des consulats ont été présidées par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’ouverture du consulat du Royaume de Bahreïn à Laâyoune est selon le diplomate marocain une « preuve indéniable de la solidarité partagée entre les deux pays ». Elle incarne une logique de solidarité et de défense de l’intégrité territoriale marocaine.

« L’ouverture du consulat général est une étape historique qui vient confirmer le soutien total de Bahreïn et sa solidarité avec le Maroc dans ses droits historiques et légitimes sur son Sahara », a déclaré le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

Quant à la République d’Haïti, elle a choisi la ville de Dakhla pour l’ouverture d’un consulat général. C’est le premier pays non arabe et non africain à ouvrir une représentation diplomatique au Sahara marocain.

« Outre le soutien à la marocanité du Sahara, l’ouverture successive de consulats fait de Dakhla un lieu consulaire et diplomatique important et une passerelle entre le nord du continent et l’Afrique subsaharienne », a notifié le chef de la diplomatie marocaine.

A en croire Nasser Bourita, la ville de Dakhla est devenue un lieu important en raison des grandes potentialités dont elle regorge et des perspectives de croissance.

L’ambassadeur d’Haïti au Canada, Weibert Arthus, a réaffirmé le soutien de son pays à la marocanité du Sahara.

Lors de l’inauguration des consulats, les deux pays ont signé deux accords, une feuille de route de coopération pour la période 2021-2023 et un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation diplomatique.

Les cérémonies d’inauguration de ces consulats interviennent quelques jours après la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara et l’intervention résolue des Forces Armées Royales à Guergarate.

Les États-Unis d’Amérique ont également annoncé l’ouverture prochaine d’un consulat à Dakhla.

Les provinces du Sud du Royaume comptent désormais 18 représentations diplomatiques.

