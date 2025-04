Avril 2025 : les affiches sportives les plus séduisantes sur 1xBet

Avril est un mois qui offre une série d’événements sportifs de premier ordre. Le monde du football passe par une période des matchs décisifs, la saison de la Formule 1 est en pleine effervescence, tandis que le MMA réserve toujours des combats qui capteront l’attention même des téléspectateurs neutres.

⚽ Ligue des champions : le point culminant de la saison

Les chocs des quarts de finale, prévus pour les 8 et 9 avril et les 15 et 16 avril, détermineront le Final Four, avec les premières rencontres se jouant les 29 et 30 avril.

À quoi faut-il faire attention ?

• Dans les matchs entre le FC Barcelone et le Borussia, il sera intéressant de voir si Lewandowski, devenu l’un des meilleurs buteurs d’Europe à Dortmund, marquera, la cote sur sa réalisation en première manche étant de 1.909.

• Arsenal et le Real Madrid sont deux équipes qui ne sont pas trop chatoyantes en arrière. Les Londoniens devront jouer sans Gabriel, les Madrilènes sont privés de Militão et Carvajal depuis longtemps, alors qu’Alaba est dans une forme terrible. Tension sur la pelouse, fautes et penalties ? C’est tout à fait possible : la possibilité de ce qu’un penalty surviendra à Londres est estimée à 2.75.

• Marco Asensio appartient au Paris Saint-Germain, mais évolue à Aston Villa depuis février avec déjà 8 buts à son actif. Selon les termes du prêt, l’Espagnol peut entrer sur le terrain pour affronter son club d’appartenance. La cote sur son but à Paris est de 5.

• Le Bayern joue toujours dans un style offensif à domicile, tandis que l’Inter est très dangereux en contre-attaque. Conclusion ? Que diriez-vous du premier match fertile en buts ? Les cotes sur le marché “Total Plus de 2.5” est de 1.89.

🥊 UFC : Volkanovski vs Lopes – combat pour le titre de champion

Le 13 avril, l’événement phare de la soirée UFC mettra en vedette :

• Alexander Volkanovski est une légende du MMA qui rêve de retrouver le sommet ;

• Diego Lopes est un Brésilien qui a fait un sacré bout de chemin pour se battre à ce niveau et rêve d’arracher sa chance.

🏎️ Formule 1 : double week-end au Moyen-Orient

Les férus de course peuvent s’attendre à :

• 13 avril - Grand Prix automobile de Bahreïn

• 20 avril - Grand Prix automobile d’Arabie saoudite

Trois étapes de la saison 2025 sont derrière nous. Les premières courses de la saison ont déjà conduit Red Bull à décider de remplacer Liam Lawson par Yuki Tsunoda. Il est donc d’autant plus intéressant de voir comment le pilote en chef Max Verstappen, à qui l’on a confié encore plus de responsabilités, se comportera dans une telle situation. Les chances qu’il remporte le championnat sont désormais tombées à 6.7. Et si vous croyez au nouveau titre du quadruple champion, il est temps de parier sur son succès dans les courses à venir.

⚽ Batailles de coupe : des émotions jusqu’à la dernière minute

La fin du mois d’avril est le moment des matchs de coupe décisifs dans les principaux pays de football d’Europe :

• Le 23 avril en Italie, tous les regards seront tournés vers la demi-finale Inter Milan - AC Milan. La cote sur une victoire de l’Inter est de 1.75, celle de l’AC Milan étant de 5. Si vous vous souvenez du match de Supercoupe d’Italie en janvier, lorsque l’Inter était également favori, menait 2-0 et s’est finalement incliné, l’issue du prochain clash de coupe ne vous semblera pas si évidente. De plus, l’Inter n’a pas réussi à dompter ses voisins en deux matchs de championnat ni en première demi-finale de la Coupe.

• La finale de la Copa del Rey de cette année est le légendaire Clasico. Le choc du 26 avril est imprévisible, mais une chose est claire : les adversaires se connaissent très bien. Il est peu probable que nous devions nous attendre à un match prudent ici, et la probabilité des buts dans les deux mi-temps est cotée à 1.52.

• En Angleterre, les demi-finales de la Coupe se joueront les 26 et 27 avril. Nottingham est déjà devenu le premier club de l’histoire à remporter trois séances de tirs au but dans un même tournoi. Vont-ils venir à bout de Manchester City de la même manière ? Les chances de cette issue sont estimées à 7.4 ! Oui, l’équipe de Guardiola est favorite, mais les Forestiers se positionnent plus haut dans le classement de la Premier League et ont récemment décroché une victoire en championnat.

