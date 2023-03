« Avec deux chapiteaux on peut organiser la compétition », Ibrahima Idrissou

Le bureau du comité exécutif de la Fédération Béninoise de Pétanque a rencontré ce samedi 18 mars 2023, le président de la Confédération Africaine Sports Boules (CASB), Idrissou Ibrahima au siège de l’institution à Cotonou. Cette rencontre initiée par le président de la Fédération Béninoise de Pétanque, Yaya Garba a pour objectif de s’assurer auprès du président de la CASB, de la construction du boulodrome et du déroulement à bonne date, du championnat du monde de pétanque au Bénin en septembre 2023.

« C’est le président du Bureau de la Fédération Béninoise de Pétanque qui a demandé à nous rencontrer avec son comité exécutif. Parce qu’il y a des préoccupations relatives à la construction du boulodrome et au déroulement à bonne date, du championnat du monde de pétanque au Bénin en septembre. », a souligné le président de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), Idrissou Ibrahima .

Pour rassurer les responsables fédéraux, le président de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), Idrissou Ibrahima leur a demandé de ne pas croire aux rumeurs. « (...) je voudrais en même temps que vous, prier les boulistes nationaux, continentaux et internationaux de ne pas se fier aux langues malveillantes, des oiseaux de mauvais augures et d’autres incrédules qui souhaitent ne pas voir en septembre 2023, se dérouler à Cotonou au Bénin, la 50ème édition du championnat du monde de pétanque », a-t-il indiqué avant de préciser qu’il ne doute pas un seul instant de la crédibilité de la parole donnée en conseil des ministres du Chef de l’Etat, relative à la construction du boulodrome pour accueillir dans les bonnes conditions la 50ème édition du championnat du monde de pétanque en septembre 2023.

« Cher membres du comité exécutif de la fédération béninoise de pétanque je vous exhorte à la patience, et à la confiance en vous même et aux autorités béninoises. Moi je sais que le championnat du monde de pétanque la 50ème aura lieu au Bénin en septembre 2023. », a-t-il insisté. Mais il a émis des réserves sur la construction du boulodrome.

Des chapiteaux pour abriter la 50 ème édition du championnat du monde de pétanque ?

Au regard du glissement de date et le retard constaté dans la construction du boulodrome de norme internationale, un plan B est prévu pour que le Bénin abrite le championnat du monde de Pétanque. « Comme je l’ai dit au début nous devons nous faire confiance car la construction du boulodrome est un acquis. Et dans toute chose il faut avoir un plan A et un plan B. si, nous sommes surpris par le temps, afin que le boulodrome que nous attendons tous ne finisse, et bien il y a un autre plan. Au cas où on n’aurait pas fini le boulodrome on peut ériger des chapiteaux. Avec deux chapiteaux on peut organiser la compétition. Donc je ne vois paxs comment le championnat du monde n’aura pas lieu au Bénin », a prévenu le président Idrissou Ibrahima.

Le Président de la Fédération béninoise de pétanque n’a pas caché sa satisfaction à la sortie de la rencontre.

« Nous avons été présents en Belgique, au Madagascar, en Espagne récemment et aucun pays n’a un boulodrome de norme internationale pour recevoir la Coupe du monde. Tous ces pays font des chapiteaux démontables qu’ils utilisent. Je suis très heureux que le président de la Confédération prenne cette option et demande qu’on fasse tout pour qu’avec le ministère des Sports, on s’aligne sur cette dernière décision », a confié Garba Yaya qui par la même occasion a salué l’engagement du président Idrissou Ibrahima en tant que porteur du projet.

