Avec Ronaldo, le Portugal a régalé face à Liechtenstein

Belle démonstration dans la soirée de ce jeudi 23 mars des hommes de Roberto Martinez. Opposé à Liechtenstein à l’occasion de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024, le Portugal s’est imposé 4-0.

Cristiano Ronaldo en a inscrit deux buts, un sur penalty et un sur coup franc.

L’autre choc de la soirée a opposé l’Italie à l’Angleterre. Les champions d’Europe en titre accueillaient ce soir l’Angleterre, finaliste malheureux de la dernière édition. Et dans un stade de Naples plein, les Three Lions ont pris leur revanche. Les hommes de Gareth Southgate ont fait la différence en première période avec des buts de Declan Rice et Harry Kane (sur penalty), qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire de son pays. En seconde période, Retegui a réduit la marque, mais l’Italie s’incline 2-1.

Le troisième match opposait le Danemark à la Finlande. Les Danois l’ont emporté 3-1.

J.S

23 mars 2023 par