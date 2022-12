Une augmentation de 20 à 30% à tous les fonctionnaires annoncée

En prélude à la rencontre entre le Chef de l’Etat Patrice Talon et les partenaires sociaux élargie au patronat béninois qui se tient dans l’après-midi de ce mardi 06 décembre 2022 au Palais de la Marina, l’augmentation que connaîtra les salaires est connue.

Les salaires vont connaître une augmentation de 30% pour certaines catégories de fonctionnaires et 20% pour d’autres, selon des sources bien renseignées.

Les travailleurs dont le salaire est proche du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) connaîtront une augmentation de 30%.

La rencontre entre le Chef de l’Etat Patrice Talon et les partenaires sociaux élargie au patronat béninois prévue pour ce mardi 06 décembre 2022 à 17 heures au Palais de la Marina édifiera les uns et les autres sur cette promesse du président Talon.

