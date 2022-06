Arsène Dansou nommé DG de la BIIC

En Conseil des ministres, ce mercredi 15 juin 2022, M. Arsène Dansou, Directeur de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) a été promu au poste de Directeur général de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC).

Après près de quatre années à la tête de l'organisme chargé de la mobilisation des ressources de financement et de la bonne gestion de la dette publique, ce consultant international est appelé à diriger la Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce.

M. Arsène Mahougnon Dansou a été nommé Directeur général de la Caisse autonome d’amortissement (CAA) du Bénin en Conseil des ministres le mercredi 17 octobre 2018, sur proposition du ministre de l’Economie et des Finances.

Après près de quatre années à la tête de l’organisme chargé de la mobilisation des ressources de financement et de la bonne gestion de la dette publique, ce consultant international est appelé à diriger la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce. Avec plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire, M. Arsène Dansou a des compétences en analyse financière, analyse de crédit, finance d’entreprise, évaluation d’entreprises et une forte culture de la performance. Il a déjà fait ses preuves dans plusieurs institutions financières dont UBA-Bénin, Ecobank Bénin, African Trade Isurance Agency (Kenya) et autres.

La Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC), née de la fusion BAIC et BIBE, offre des services aux grandes entreprises, PME, PMI, Institutions et particuliers. L’ambition de la BIIC est d’être un « acteur majeur dans le financement des projets nationaux d’infrastructure, de l’agriculture, de l’industrie et des services ; de servir de réel catalyseur des investissements privés au Bénin et de devenir un acteur de premier plan dans l’accompagnement des PME/PMI ».

