Nicephore SOGLO au domicile de Patrice Talon

L’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné SOGLO était au domicile du chef de l’Etat Patrice TALON dans l’après-midi de ce mardi 28 novembre 2023. La situation politique dans le pays serait au cœur des échanges entre les deux personnalités.

Au lendemain de la rencontre avec une délégation du parti Les Démocrates conduite par leur président, l’ancien chef d’Etat Boni YAYI, le président de la République reçoit à son domicile l’ex président Nicéphore SOGLO. La rencontre s’est déroulée dans l’après-midi de ce mardi 28 novembre 2023. Aucune informations officielle sur les sujets en discutés entre les deux personnalités. Mais nos sources renseignent que la situation politique dans le pays, l’instauration d’un climat politique apaisé, le dialogue et l’unité nationale seraient au cœur des échanges entre entre Patrice TALON et Nicéphore SOGLO.

Plus de détails à venir.

