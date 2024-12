L’Agence de Développement des Arts et de la Culture annonce le lancement de l’appel à candidatures pour le Yennenga Connexion dans le cadre de la 29ᵉ édition du Fespaco.

La 29ᵉ édition du Fespaco se tiendra du 22 février au 1ᵉʳ mars 2025. Jusqu’au 15 janvier 2025, les candidatures sont ouvertes pour le Yennenga Connexion. Il s’agit d’une plateforme dédiée aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers. Ce cadre stratégique, selon l’ADAC, offre l’opportunité de présenter les projets lors de conférences, panels, master classes ou sessions de pitch et de créer des collaborations et coproductions pour soutenir et promouvoir les films africains et de la diaspora à l’international.

Les activités éligibles sont entre autres les conférences thématiques, les ateliers, les panels, les tables rondes, les master class et les sessions de pitch. Les candidats peuvent s’inscrire sur https://urlz.fr/tkH9.

A.A.A

