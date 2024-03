Appel à candidatures ouvert jusqu’au 27 avril

Comme chaque année depuis 2014, RFI lance un appel à écriture pour participer au Prix Théâtre. Depuis sa création, ce prix met en lumière toute une nouvelle génération d’autrices et d’auteurs venant d’Afrique francophone, du Liban ou d’Haïti, avec des textes en résonance avec le monde contemporain

Quels seront les sujets forts abordés cette année ? De quelle humanité témoigneront les auteurs lors de cette édition ? Avec quels mots, dans quel style ? C’est aux artistes d’apporter leur réponse. L’appel à écriture pour la 11ème édition du « Prix Théâtre RFI » est ouvert depuis le lundi 25 mars, et les autrices et auteurs ont jusqu’au 27 avril à minuit pour envoyer leurs textes, à l’adresse prix.theatre@rfi.fr. Une douzaine de textes seront présélectionnés pour leurs qualités littéraires, dramaturgiques et leur originalité, avant d’être soumis en septembre prochain au vote final du jury.

Pour participer, les autrices et auteurs doivent avoir entre 18 et 46 ans, être originaires et installés dans un pays situé en Afrique, Océan indien, Caraïbes (hors Dom-Tom), Proche ou Moyen-Orient. Le Prix est ouvert également aux étrangers issus de ces zones, résidant en France depuis moins de 4 ans et détenteurs d’un titre de séjour ou d’un statut de réfugié politique. Leurs textes doivent être originaux, inédits en France et rédigés en français.

Le « Prix Théâtre RFI » sera remis le 29 septembre à Limoges dans le cadre du festival Les Zébrures d’automne organisé par « Les Francophonies - Des écritures à la scène ». Le Prix a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs écrivant en français. RFI et ses partenaires offrent ainsi au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers : une résidence à la villa Saint Louis Ndar au Sénégal ; une résidence de création scénique sur le texte lauréat au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen ; une dotation financière attribuée par la SACD ; l’organisation et le financement par l’Institut français d’une résidence d’écriture à la Maison des Auteurs de Limoges et à Paris avec Théâtre Ouvert ; une promotion du texte et une mise en ondes sur les antennes de RFI, ainsi qu’une lecture en public lors du cycle « Ça va, ça va le monde ! », organisé dans le cadre du Festival d’Avignon. Le Règlement, formulaire d’inscription et précisions sont disponibles sur le site de RFI.

En 2023, Eric Delphin Kwegoué (Cameroun) a été récompensé avec A cœur ouvert. Il succédait ainsi à Gaëlle Bien-Aimé, Jean D’Amérique, Souleymane Bah, Valérie Cachard, Sedjro Giovanni Houansou, Edouard Elvis Bvouma, Hakim Bah, Hala Moughanie et Julien Mabiala Bissila.

Le « Prix Théâtre RFI » est organisé en partenariat avec la SACD, l’Institut français, l’Institut français du Sénégal à Saint Louis, les Francophonies - Des écritures à la scène, Théâtre Ouvert - Centre National des dramaturgies contemporaines, et le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen.

