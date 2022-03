Anselme Amoussou félicite le gouvernement mais émet des réserves

Ce mercredi 23 mars 2022 en Conseil des ministres, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour alléger les peines des populations face à la flambée des prix. Quelques heures après, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes (CSA-Bénin), Anselme Amoussou réagit. Le syndicaliste félicite le gouvernement et fait certaines observations.

Anselme Amoussou se prononce après les mesures d’allègement prises par le gouvernement pour soulager les populations. Dans un entretien accordé à Frissons radio, le syndicaliste félicite le gouvernement pour avoir fait « cet effort-là, et pour avoir compris qu’il fallait effectivement vite réagir ».

Au nombre des mesures annoncées par le gouvernement, il y en a qui ne concerne que la ville de Cotonou alors que l’inflation impacte tout le pays, a relevé le secrétaire général de la CSA-Bénin avant d’exprimer des interrogations par rapport à certaines mesures.

« Pourquoi les mesures relatives au prix du gasoil, au prix du ciment, pourquoi on leur donne une portée uniquement de trois mois ? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement pense que d’ici le mois de juin la situation serait revenue à la normale ? Les mesures […] sur le gasoil ne prennent pas en compte l’essence qui est un produit de grande consommation. Le pétrole est un produit de grande consommation dans nos localités rurales. Pourquoi la mesure ne prend pas en compte le prix du pétrole ? », s’est interrogé Anselme Amoussou.

Selon le syndicaliste, le gouvernement aurait pu faire l’option de mettre en place une structure pour constituer un stock de produits vivriers de façon à stabiliser les prix, comme l’ex ONASA. « Les mesures qui ont été prises sont pour la plupart des mesures fiscales, des mesures d’allègement de taxes », a-t-il souligné.

A travers les mesures prises, Anselme Amoussou estime que le gouvernement a connaissance que les difficultés de vie auxquelles les populations étaient confrontées, l’inflation observée n’étaient pas seulement liées aux effets de la Covid-19.

Le 18 février dernier, les organisations syndicales, la CSA-Bénin en tête, avaient fait un meeting pour protester contre la vie chère, et revendiquer la revalorisation des salaires.

F. A. A.

24 mars 2022 par ,