Algérie, première qualifiée pour les quarts

L’hôte de la 7e Édition du CHAN est la première sélection à se qualifier pour les quarts de finale. Après sa victoire sur l’Éthiopie, l’Algérie valide son ticket pour les phases à élimination directe.

Au stade Nelson Mandela de Baraki l’Algérie à pu inscrire un seul but grâce à l’avant-centre de l’USM Alger Aimen Mahious à la 52e qui lui vaut sa qualification. Avec six points grâce à ses deux victoires , l’Algérie prend les commandes du Groupe A et se qualifie pour les quarts de finale avant même la troisième journée face à la Mozambique samedi prochain.

Josué SOSSOU

18 janvier 2023 par